Суд постановил, что «временное отстранение» необходимо «для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой».

Конституционный суд Молдавии (КСМ) в пятницу вновь временно отстранил от должности президента Игоря Додона, решение принято по запросу депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, который обратился в КСМ накануне, информирует еizvestia.com.

Представляющий правящую коалицию депутат обосновал свой требование тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой «российской пропагандой». В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного «конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа».

КСМ постановил, что «временное отстранение» необходимо «для деблокирования процесса вступления в силу законодательных актов, принятых парламентом в соответствии с законодательной процедурой».

Конституционный суд также подтвердил, что «президент вправе лишь один раз отказаться от промульгации (обнародования — ИФ) принятых парламентом законодательных актов». Если же парламент повторно голосует за принятие закона, то глава государства должен его обнародовать.

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КСМ пришел к выводу, что «президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей» и объявили о его «временной неспособности исполнять свои служебные обязанности».

Таким образом, приказ об опубликовании закона о внесении поправок в кодекс о телевидении и радио подпишет председатель парламента Андриан Канду.

С.Сырбу обратился в Конституционный суд сразу после того, как в четверг утром президент Молдавии повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с «российской пропагандой».

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В то же время президент И.Додон также обратился в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.

Как сообщалось, принятые парламентом Молдавии поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

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