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В Еврокомиссии заявили, что Северный поток-2 носит политический характер
27.12.2019 22:20
"Северный поток-2", который строит Россия, имеет политический характер, заявили в ЕК
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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