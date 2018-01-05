Дела против лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в Грузии никак не связаны с уголовными производствами, открытыми против него в Украине, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Чернолуцкий: Экстрадиция на сегодня невозможна Фото: Руслан Чернолуцкий / Facebook "Дела против Саакашвили в Грузии носят исключительно политический характер. То же касается и его соратников. В Грузии работают другие адвокаты. Защита Саакашвили будет обжаловать приговор суда Тбилиси. Для этого есть время, приговор в силу еще не вступил. Что касается дел против Саакашвили в Украине, то главное тут следующее: его экстрадиция на сегодня невозможна. Михаил находится в статусе лица, оспаривающего действия миграционной службы. Принять решение о его выдаче Грузии сейчас нельзя. Он требовал у Украины дополнительной защиты от возможной экстрадиции. К тому же, Саакашвили судится с президентом о восстановлении гражданства. Это тоже не позволяет его экстрадировать", – подчеркнул адвокат.Он не исключает, что украинские спецслужбы могут вывезти Саакашвили в Грузию."Как гражданин Украины Саакашвили последние несколько лет проживал на украинской территории. Согласно ряду международных конвенций, ратифицированных Украиной, лицо не может быть экстрадировано, если это противоречит международным договорам. То есть это будет нарушением всех конвенций. Помимо этого, по украинским законам Саакашвили находится в статусе подозреваемого. Законно выдать его другому государству у Украины оснований нет. Но мы рассматриваем все возможные варианты. Незаконно вывезти Саакашвили в Грузию могут украинские спецслужбы либо заказные бандформирования. Разумеется, по согласованию с властью. Дела против Саакашвили в Грузии никак не связаны с уголовными производствами, открытыми против него в Украине", – отметил Чернолуцкий.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства. Грузия требует выдачи Саакашвили, Тбилиси уже направлял в Киев несколько официальных запросов по этому поводу. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.11 сентября 2017 года адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС), в котором политик просил признать незаконной бездеятельность ГМС в связи с его жалобой по поводу оформления документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.5 января Городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы за злоупотребление властью.Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что вынесенный судом в Тбилиси приговор Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции в Грузию Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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