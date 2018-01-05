|Нацбанк усовершенствовал ведение кассовых операций в гривне
|05.01.2018 14:41
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Сегодня, 5 января 2018 года, вступило в силу постановление Национального банка, которое унормирует вопросы ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, передает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
“Национальный банк Украины унормировал собственные нормативно-правовые акты по вопросам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства”, — отмечается в сообщении.
В частности вводится ряд новаций:
Кроме того, Нацбанк либерализировал ряд требований по ведению кассовых операций. В частности, компании смогут сами определять особенности оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности, а также определять особенности установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.
Напомним, за 11 месяцев 2017 года доходы украинских банков сократились на 2,74%.