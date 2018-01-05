Священник Украинской православной церкви Московского патриархата не должен был отказывать в проведении обряда отпевания 2-летнего малыша, трагически погибшего в Запорожье; тот факт, что ребенок был крещен в Киевском патриархате, не мог быть основанием для отказа.

Такое мнение «Обозревателю» высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ Александр Драбинко.

Комментируя случай, о котором сообщил глава Информационного управления Киевской патриархии, архиерей Евстратий Зоря, а также отвечая на вопрос, действительно ли священник УПЦ МП не имеет права отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП, епископ заметил: «Собственно, это проблема священника и епископа. Чтобы господин Лука не оправдывал его действия и чтобы ему самому не надо было оправдываться, надо было сразу позвонить своему епископу и спросить, как правильно поступить в этой ситуации».

В этом контексте Александр Драбинко пояснил: «У Украинской православной церкви нет четкой, документально сформулированной позиции относительно таких случаев. Существует как церковная икономия (принцип богословия и решения церковных вопросов с позиции снисхождения), так и церковная акривия (противоположность икономии). В определенных случаях это невозможно, например, когда человек совершил преступление. Но в данном случае, когда речь идет о ребенке, который отошел в мир иной, для его души и для утешения родителей следовало применить понятие икономии», — убежден епископ.

По его мнению, «отказ был не аргументирован. Возможно, это произошло потому, что священник либо заангажирован, либо недостаточно богословски образован».

Собеседник спросил: мог ли священник провести обряд, если бы ребенок был не крещен? «В таком случае священник мог бы присутствовать на похоронах, но по христианскому обряду ребенка нельзя было бы отпевать, потому что он бы не принадлежал к христианской общине», — пояснил епископ.

Он также ответил на вопрос, предусмотрены ли в церкви специальные обряды после похорон. Александр Драбинко заметил: «Не думаю, что ребенок в чем-то особом согрешил, но там уже на суд Божий». Тем не менее, каждый верующий может помолиться «за новоприставленного младенца» такой молитвой: «Упокой, Господи, душу новоприставленного младенца». А также «подать поминальную записку, поставить свечу» или подать милостыню и попросить нуждающегося помолиться за покойного ребенка.

В контексте отношения к «раскольникам» Александр Драбинко добавил: «Когда ко мне, еще при митрополите Владимире, обращались люди, крещенные в Киевском патриархате, я их принимал через миропомазание. То есть мы признаем таинство крещения у католиков, у протестантов, у всех тех, кто был крещен во имя священный Троицы. Мы можем не признавать таинство конфирмации, то есть миропомазания».

«Сейчас очень много шума по поводу раскола. Но в любом случае рано или поздно расколы будут преодолены, и никто не будет ни перевенчивать, ни перекрещивать. Мы помним, как это было в некоторых церквях, когда не признавались те или иные таинства или не признавалась их полнота, но после определенного периода все запреты были сняты, все расколы преодолены и все таинства признаны», — подчеркнул епископ.

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