По словам заместителя руководителя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, в реке, в которой обнаружили тело правозащитницы Ирины Ноздровской, нашли один ее телефон и чехол от второго, а также различные комплекты ножей, которые не являются орудиями преступления. Тело Ноздровской обнаружили в реке Козка Фото: obozrevatel.com "Ей нанесли более десяти ранений. Ирина была раздета, уже не секрет, что на ней был только бюстгальтер. Почему раздета? Можно предположить, что преступник избавился от возможных следов, чтобы мы не "добыли" ДНК убийцы. Также вероятно, что он хотел вступить с Ириной в половую связь. Одежду Ноздровской мы еще не обнаружили", – отметил он.Аброськин добавил, что в реке, в которой нашли тело, работали водолазы."На дне реки нашли различные комплекты ножей – они были упакованы. Каким образом они там оказались – вопрос. Нашли отдельно еще один нож, но по размеру лезвия ни один из этих ножей не подходит. Они не являются орудием преступления. Но работа продолжается и осмотр территории возле места преступления тоже. В воде мы нашли один мобильный телефон Ирины. Нашли чехол от ее второго телефона – там же, под водой (пока нет самого аппарата). Нашли одежду, но не Ирины – она в тот день была в дубленке. Потому утверждать, что именно возле реки произошло убийство – пока рано. Возможно, туда привезли уже мертвую женщину и сбросили тело в воду", – рассказал он.Замглавы Нацполиции добавил, что 29 декабря, в день смерти Ноздровской, в реке Козка был большой поток воды, следовательно тесло отнесло. По словам Аброськина, он не думает, что правозащитницу сбросили с моста, так как на ее теле нет соответствующих травм.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Сестру сбил Россошанский, которого приговорили к семи годам лишения свободы. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.3 января в Нацполиции сообщили, что, по данным судмедэкспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.4 января стало известно, что тело погибшей по просьбе ее родственников направлено на комплексную экспертизу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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