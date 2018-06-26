Прокуратура Днепропетровской области расследует факт незаконной застройки берега речки Днепр компаниями ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426). Служебные лица последних подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и подделке документов, передает со ссылкой на решение Бабушкинского районного суда Днепра от 3 апреля 2018 года.

В постановлении суда отмечается, что досудебное следствие установило факт незаконного строительства по ул.Набережная Победы, 55 в г.Днепр, а также факт незаконного завладения земельными участками со стороны служебных лиц ООО “Городской Сад” (ЕГРПОУ 34408371), ООО “Парк дружбы” (ЕГРПОУ 35933759) и ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426).

Более того, утверждается, что к незаконным действиям причастны и служебные лица департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области.

По данным следователей, незаконная застройка побережья Днепра велась с 2014 по 2017 год.

На сегодняшний день уголовное производство по этому факту находится на этапе досудебного расследования.

Отметим, что одна из компаний, служебные лица которой подозреваются в нарушении действующего законодательства, — ООО “Городской Сад” (ЕГРПОУ 34408371) — согласно данным из Единого реестра юридических лиц, уже прекратила свое существование. Интересна эта компания тем, что между ее основателей с долей в 20% числилась мать народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки — Евгения Рыбалка и ее родная сестра (тетка нардепа) Ольга Кривохатько (тоже с долей в 20%).

Более того, как свидетельствуют данные из Реестров, другие основатели уже ликвидированного ООО “Городской сад” также связаны с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

К примеру, один из основателей этой компании — Сергей Вишницкий — параллельно является основателем ООО “Самоцвит” (13473378), которое, в свою очередь, занимается торговлей продуктами и входит в орбиту компаний снэкового бизнес депутата.

Еще один основатель ликвидированного ООО “Городской сад” — Алексей Шмыгленко — ранее руководил ООО “Чиста планета” и сегодня является руководителем ООО “Продэкспорт — 2009”. Обе компании также входят в орбиту снэкового бизнеса депутата Рыбалки.

Более того, основателем и руководителем ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426) (фигурирующее в деле о незаконной застройке Днепра) является Ольга Вишницкая, которая может приходиться родственницей Сергею Вишницкому (сооснователю фирмы “Городской сад” и “Самоцвит”).

Таки образом, можно допустить, что за незаконной, как утверждает следствие, застройкой набережной Днепра стоят интересы семейного бизнеса народного депутата Сергея Рыбалки.

Как сообщал , ранее Бабушкин суд предоставил областной прокуратуре согласие на временный доступ к документам днепропетровских предприятий, фигурирующих в уголовном производстве по фактам незаконной застройки земель у реки Днепр.

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