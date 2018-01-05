Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Минюста на 40%, Мининформполитики - более чем вдвое

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение Министерству юстиции Украины 12,7 млрд грн, что на 32,3% больше, чем в 2017 году, Министерству информационной политики - на 229%, до 862 млн грн.

Такие данные заложены в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", обнародованный на сайте Верховной Рады.

В госбюджете-2017 Минюсту было выделено 9,09 млрд грн, Мининформполитики – 261,8 млн грн.

Из предусмотренного в 2018 году финансирования для Минюста на руководство и управление в сфере юстиции предусмотрено 4,1 млрд грн; исполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины – 5,46 млрд грн; на обеспечение деятельности органов пробации – 565 млн грн; платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины, – 804 млн грн.

На деятельность координационного центра по предоставлению правовой помощи предусмотрено 529,3 млн грн, Государственной архивной службы – 201,3 млн грн.

Из средств на Мининформполитики на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины предусмотрено 483,2 млн грн, на мероприятия в сфере защиты национального информационного пространства – 362,5 млн грн.