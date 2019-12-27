|Не жили хорошо, нечего и начинать? Есть ли у Кабмина стратегия экономического развития?
|27.12.2019 23:19
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Сославшись на программу партии «Слуга Народа», задал вопрос:
Краткий ответ – ничего.
Теперь тезисно:
- Ответ на конкретный вопрос о стратегии был долгим и абстрактным.
- Было сказано – «Стратегия это документ, который готовится месяцами» (сколько уже нашему кабмину?).
- У правительства есть приоритетные задачи (типа УЗ).
- Каждое министерство знает свои проблемы и пишет свои полиси (в рамках программы Правительства)
- Сроки подготовки упомянутых полиси и взаимосвязь между секторами не были озвучены, как и прямой ответ на вопрос, будет ли стратегия...
На мой комментарий о том, что стратегия нужна внешним инвесторам, которые хотят иметь предсказуемость государственной политики, было сказано, что инвесторы уже заходят.
Потом нам рассказали о штабе спасения промышленности, о том, как Милованов ездил по предприятиям, как они закрываются.
О Том, что укрепление гривни имеет свои плюсы – это, якобы мотиватор изменять структуру экономики.
Было озвучено, что:
Откуда ему взяться – не уточнили.
В энергетике – за 3-5 лет, озвучили, откажемся от угля и, якобы, за деньги ЕБРР изучается проект строительства аккумуляторных станций по всей стране для аккумуляции энергии...
Весной Минфин начнёт готовить налоговую реформу. При этом в который раз наступаем на «грабли Яресько», которая тоже хотела сделать налоговую реформу.
Скажите, какую реформу Налоговой системы может сделать ведомство, исключительно настроение на фискальную функцию налогов?
А в это время, Германия утвердила стратегию-2030, да и Польша шаг за шагом реализует план экономического развития.
UPD, подправил срок по углю, речь шла про 3-5 лет и миллиарды из бюджета на поддержку отрасли.
Автор: Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», директор программы «Экономика»