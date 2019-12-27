Сославшись на программу партии «Слуга Народа», задал вопрос:

- А что у нас со стратегией экономического развития, которая позволит поднять уровень жизни украинцев до среднеевропейского?

(п.7. https://sluga-narodu.com/program)

Краткий ответ – ничего.

Теперь тезисно:

- Ответ на конкретный вопрос о стратегии был долгим и абстрактным.

- Было сказано – «Стратегия это документ, который готовится месяцами» (сколько уже нашему кабмину?).

- У правительства есть приоритетные задачи (типа УЗ).

- Каждое министерство знает свои проблемы и пишет свои полиси (в рамках программы Правительства)

- Сроки подготовки упомянутых полиси и взаимосвязь между секторами не были озвучены, как и прямой ответ на вопрос, будет ли стратегия...

На мой комментарий о том, что стратегия нужна внешним инвесторам, которые хотят иметь предсказуемость государственной политики, было сказано, что инвесторы уже заходят.

И единственное что из беспокоит – Rule of law.

Потом нам рассказали о штабе спасения промышленности, о том, как Милованов ездил по предприятиям, как они закрываются.

О Том, что укрепление гривни имеет свои плюсы – это, якобы мотиватор изменять структуру экономики.

Было озвучено, что:

- 2019 год – год подготовки и трансформации. Сейчас идёт аудит функций государственных органов.

- А 2020 год – год экономического прорыва

Откуда ему взяться – не уточнили.

В энергетике – за 3-5 лет, озвучили, откажемся от угля и, якобы, за деньги ЕБРР изучается проект строительства аккумуляторных станций по всей стране для аккумуляции энергии...

Весной Минфин начнёт готовить налоговую реформу. При этом в который раз наступаем на «грабли Яресько», которая тоже хотела сделать налоговую реформу.

Скажите, какую реформу Налоговой системы может сделать ведомство, исключительно настроение на фискальную функцию налогов?

А в это время, Германия утвердила стратегию-2030, да и Польша шаг за шагом реализует план экономического развития.

UPD, подправил срок по углю, речь шла про 3-5 лет и миллиарды из бюджета на поддержку отрасли.

При этом ни слова про десятки тысяч шахтёров и их семей, про прибыльные шахты (а они есть), про цену энергии для экономики, которую мы можем заплатить.

Автор: Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», директор программы «Экономика»

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