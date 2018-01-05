Кончина СССР стала таким ударом для отечественного автопрома, что он до сих пор не может окончательно избавиться от тошноты и головокружения. А что если бы Союз существовал и доныне? Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным. Представляем десятку горячих концепт-каров, разработанных в Стране Советов на закате ее существования.

1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

2. НАМИ 0288 «Компакт»

3. ЗИЛ-4102

ЗИЛ-4102 разработали по указанию президента СССР Михаила Горбачева взамен устаревшему ЗИЛ-41041. Проектировщики опирались на американскую школу лимузиностроения, а также для изучения купили в Англии новый Rolls-Royce Silver Spirit.

В 1988 году были изготовлены два экземпляра ЗИЛ-4102. Новинка кардинально отличалась от своего предшественника. Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом. Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,6 л мощностью 315 л.с.

4. Москвич-2139 «Арбат»

5. НАМИ «Охта»

6. Москвич-2143 «Яуза»

7. ВАЗ-2702 «Пони»

8. Москвич-2144 «Истра»

9. ЗИЛ-118 «Юность»

Автобус «Юность» разработали в начале 1960-х на базе представительского лимузина ЗИЛ-111. Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие «Юности» от других автобусов — повышенный уровень комфорта и плавность хода. Машина ехала почти как легковушка. И неудивительно, ведь на нее ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.

10. МАЗ-2000 «Перестройка»

И наконец, главный хит. В 1988 году на Парижском автосалоне состоялся шумный дебют уникального советского грузовика — МАЗ-2000. Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик XXI века. Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида.

Тяговый модуль вращался относительно кабины с помощью гидроцилиндров. На концепт поставили 6-цилиндровый дизель фирмы MAN мощностью 290 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике машина могла разогнаться до 120 км/ч. Подвеска на всех колесах была независимая, на пневмобаллонах.

Инженеры активно работали над машиной, было построено два рабочих экземпляра. Разработали даже проект, как объединить несколько прицепов в ряд, образуя автопоезд грузоподъемностью 80 тонн. Но с распадом страны проект был закрыт, а наработки и патенты распроданы в западные фирмы.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира