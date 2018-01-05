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ТОП-10 автомобилей, которые так и не увидели мир из-за распада СССР (фото)
05.01.2018 14:50
ТОП-10 автомобилей, которые так и не увидели мир из-за распада СССР (фото) Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным.

Кончина СССР стала таким ударом для отечественного автопрома, что он до сих пор не может окончательно избавиться от тошноты и головокружения. А что если бы Союз существовал и доныне? Есть основания полагать, что сейчас российские машины составляли бы достойную конкуренцию западным. Представляем десятку горячих концепт-каров, разработанных в Стране Советов на закате ее существования.

1. НАМИ-ЛуАЗ «Прото»

 

2. НАМИ 0288 «Компакт»

 

3. ЗИЛ-4102

ЗИЛ-4102 разработали по указанию президента СССР Михаила Горбачева взамен устаревшему ЗИЛ-41041. Проектировщики опирались на американскую школу лимузиностроения, а также для изучения купили в Англии новый Rolls-Royce Silver Spirit.

 

В 1988 году были изготовлены два экземпляра ЗИЛ-4102. Новинка кардинально отличалась от своего предшественника. Во-первых, машина была безрамная, с несущим кузовом. Многие наружные панели сделаны из стеклопластика. Автомобиль получил V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 7,6 л мощностью 315 л.с.

 

4. Москвич-2139 «Арбат»

 

5. НАМИ «Охта»

 

6. Москвич-2143 «Яуза»

 

7. ВАЗ-2702 «Пони»

 

8. Москвич-2144 «Истра»

 

 

9. ЗИЛ-118 «Юность»

Автобус «Юность» разработали в начале 1960-х на базе представительского лимузина ЗИЛ-111. Его концепция была уникальной для тех лет. Главное отличие «Юности» от других автобусов — повышенный уровень комфорта и плавность хода. Машина ехала почти как легковушка. И неудивительно, ведь на нее ставили двигатель от грузовика ЗИЛ-130, мощности которого хватало с избытком.

 

10. МАЗ-2000 «Перестройка»

И наконец, главный хит. В 1988 году на Парижском автосалоне состоялся шумный дебют уникального советского грузовика — МАЗ-2000. Это была попытка инженеров Минского автозавода показать, как они себе представляют дальнобойный грузовик XXI века. Кабина оборудована кондиционером, телевизором, магнитолой, столиком, холодильником, электроплитой, УКВ-радиостанцией и даже камерой заднего вида.

 

Тяговый модуль вращался относительно кабины с помощью гидроцилиндров. На концепт поставили 6-цилиндровый дизель фирмы MAN мощностью 290 л.с. Благодаря улучшенной аэродинамике машина могла разогнаться до 120 км/ч. Подвеска на всех колесах была независимая, на пневмобаллонах.

Инженеры активно работали над машиной, было построено два рабочих экземпляра. Разработали даже проект, как объединить несколько прицепов в ряд, образуя автопоезд грузоподъемностью 80 тонн. Но с распадом страны проект был закрыт, а наработки и патенты распроданы в западные фирмы.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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