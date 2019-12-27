Погода, Новости, загрузка...
Кабмин вводит электронную систему растаможки авто
27.12.2019 23:37
В Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей.

avtomobili_new Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 112 Украина. Система Электронный транспортный портал позволит в несколько кликов бронировать разрешения, чтобы не стоять в очередях. "Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это дозволение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен", - заявил Криклий. По его словам, Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его. С пятницы, 27 декабря, разрешения можно забронировать.

Министр предполагает, что в следующем году, в январе, Укра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 