В Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 112 Украина. Система Электронный транспортный портал позволит в несколько кликов бронировать разрешения, чтобы не стоять в очередях. "Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это дозволение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен", - заявил Криклий. По его словам, Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его. С пятницы, 27 декабря, разрешения можно забронировать. Министр предполагает, что в следующем году, в январе, Укра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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