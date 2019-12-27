В Украине заработает электронная система растаможивания автомобилей.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире 112 Украина.
Система Электронный транспортный портал позволит в несколько кликов бронировать разрешения, чтобы не стоять в очередях.
"Мы делаем это в цифровом формате. Пока дополнительно убирается это дозволение, в дальнейшем я рассчитываю, что будет с той же Польшей вообще цифровой обмен", - заявил Криклий.
По его словам, Украина получила от Польши 15 тыс. разрешений. Сейчас в наличии осталось более 3 тысяч. Перевозчики имеют возможность обратиться за разрешением и получить его.
С пятницы, 27 декабря, разрешения можно забронировать.
Министр предполагает, что в следующем году, в январе, Укра
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