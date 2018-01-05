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Саакашвили: Если олигархи объединяются, то надо объединяться и нам, приличным порядочным людям
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05.01.2018 14:52
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Лидер "Руха нових сил" и прежний президент Грузии Михаил Саакашвили
убежден, что против него борются "миллионы долларов" в Грузии,
России и Украине. Саакашвили: Я люблю народ Украины, я люблю
народ Грузии Фото: ЕРА . "Против нас и против меня лично
борются сотни миллионов долларов в трех разных странах, а у меня
нет ни денег, ни оружия, ни армии, ни большой организации. У меня
есть только одно – идея, моя репутация и моя правда. Хочу сказать и
Иванишвили (грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили,
близкий к президенту России Владимиру Путину. – , и
Порошенко (президент Украины Петр
Порошенко. – ), и их другу по несчастью Путину
(президент РФ Владимир Путин. – ): моя борьба не
прекратится, чтобы вы не вытворяли", – подчеркнул Саакашвили.По его
мнению, они не смогут выиграть, потому что "не любят свои
народы"."А я люблю народ. Я люблю народ Украины, я люблю народ
Грузии", – отметил Саакашвили."Если олигархи объединяются, то надо
объединяться и нам – приличным порядочным людям", – добавил
он.ородской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили
виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, что
привело к нарушению прав отдельных лиц и законных интересов
государства. Суд установил, что экс-президент в нарушение
установленной законом процедуры помиловал четырех граждан,
осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006
году.Саакашвили заявил, что о заочном приговоре для него в
Грузии договорились по телефону президенты РФ и Украины Путин
и Порошенко.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007
годах, а также с 2008-го по 2013-й годы.
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