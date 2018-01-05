Лидер "Руха нових сил" и прежний президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что против него борются "миллионы долларов" в Грузии, России и Украине. Саакашвили: Я люблю народ Украины, я люблю народ Грузии Фото: ЕРА . "Против нас и против меня лично борются сотни миллионов долларов в трех разных странах, а у меня нет ни денег, ни оружия, ни армии, ни большой организации. У меня есть только одно – идея, моя репутация и моя правда. Хочу сказать и Иванишвили (грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили, близкий к президенту России Владимиру Путину. – , и Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ), и их другу по несчастью Путину (президент РФ Владимир Путин. – ): моя борьба не прекратится, чтобы вы не вытворяли", – подчеркнул Саакашвили.По его мнению, они не смогут выиграть, потому что "не любят свои народы"."А я люблю народ. Я люблю народ Украины, я люблю народ Грузии", – отметил Саакашвили."Если олигархи объединяются, то надо объединяться и нам – приличным порядочным людям", – добавил он.ородской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил, что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили заявил, что о заочном приговоре для него в Грузии договорились по телефону президенты РФ и Украины Путин и Порошенко.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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