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Опасный вирус охватил Одессу, детям запретили посещать школу и детсад
05.01.2018 14:54
Опасный вирус охватил Одессу, детям запретили посещать школу и детсад По теме:

В Одессе запретили не привитым от кори детям посещать школы и детсады.

О таком решении заявили на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета, передает  со ссылкой на .

Сообщается, что в городе все еще продолжается эпидемия кори, следовательно власти приняли решение создать оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.

"Комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о необходимости запрещения посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах", - указывается в сообщении.







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