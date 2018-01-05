В Одессе запретили не привитым от кори детям посещать школы и детсады.

О таком решении заявили на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета, передает со ссылкой на .

Сообщается, что в городе все еще продолжается эпидемия кори, следовательно власти приняли решение создать оперативный штаб по реагированию на ситуацию с распространением кори и других инфекционных заболеваний.

"Комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о необходимости запрещения посещения детских дошкольных учреждений и школ не привитыми от кори детьми с целью недопущения вспышек кори в организованных детских коллективах", - указывается в сообщении.

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