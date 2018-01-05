Видимо, США надо всегда молчать в тряпочку по поводу любого кризиса в любой стране, чтобы не навлекать на себя гневное порицание российского МИДа.

После того как протесты охватили 40 городов Ирана, МИД РФ на днях призвал США не вмешиваться во внутренние дела этой страны, информирует еizvestia.com.

Это тот же самый МИД в лице Марии Захаровой, который неделю тому назад выразил возмущение по поводу критики Госдепом решения российского ЦИКа не допустить Алексея Навального на президентские выборы. Захарова в своем посте на фейсбуке назвала именно эту критику в сторону России «вмешательством».

Получается, что когда Госдеп критикует решение ЦИКа — это «вмешательство». Но когда МИД критикует Госдеп за эту критику -— это уже НЕ вмешательство. Понятно.

То есть критиковать Россию извне «запрещено» — причем запрещает «американским клеветникам» критиковать Россию … сама Россия! Очаровательно!

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И не только критика «запрещена» МИДом, но и поддержка. Поскольку власть Дональда Трампа готова оказывать политическую поддержку иранской оппозиции, одновременно критикуя иранскую власть, это УЖЕ «вмешательство» во внутренние дела Ирана, по логике Захаровой.

Видимо, США надо всегда молчать в тряпочку по поводу любого кризиса в любой стране, чтобы не навлекать на себя гневное порицание российского МИДа.

Интересно, когда в 60-ых, 70-ых и 80-ых годах США политически поддерживали Бродского, Сахарова, Синявского, Даниеля, Шаранского, Солженицына и тысячи других диссидентов в СССР, это тоже было «вмешательством» во внутренние дела Советского Союза?

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Ответ на этот вопрос был однозначно «да» для мракобесных руководителей СССР, которые шельмовали этих людей, отправили их в ГУЛАГ и сделали их политзаключёнными на долгое время. Точно так же «вмешательством» объявлялись такие «вражеские голоса», как «Голос Америки», «Радио Свобода», «Немецкая Волна» и «Би-Би-Си».

Но для миллионов советских граждан, которые симпатизировали этим диссидентам, поддерживали их борьбу за базовые права человека и пытались ловить хотя что-то из этих «вражеских голосов», которые беспощадно глушились, никаким «вмешательством» такая американская поддержка не являлась.

Видите, насколько произвольно само понятие «вмешательство»! Его поворачивают куда хотят, как кому выгодно.

Когда МИД РФ в своем ежегодном отчёте о соблюдении прав человека в США критикует – да, критикует! -— американские власти за полицейский произвол и другие виды расизма против афроамериканцев, это, непременно, вызывает у вашингтонского истеблишмента недоумение и ироничный смех: а судьи кто?! Но между американцев ни у кого язык бы не повернулся назвать банальную критику американских властей «вмешательством»! Даже в голову не пришла бы такая мысль.

Хочет МИД критиковать Америку – пусть критикует ради Бога! Это обычное дело. Дело хозяйское.

Только это всё, блин, категорически запрещено тем же самим МИДом! Вмешательство же

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