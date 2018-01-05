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Саакашвили о своем приговоре: Они искали хоть что-то на меня. Насколько я правильно провел свое президентство, что ничего не нашли
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05.01.2018 14:59
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Лидер "Руху нових сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
заявил, что на родине его осудили по "смехотворной статье". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Городской суд
Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении
служебными полномочиями Фото: ЕРА "В Грузии вынесли так называемый
приговор по делу о помиловании 133 бывших военнослужащих,
заключенных. Это первый случай в мировой практике, когда президента
судят за использование неограниченного конституционного права на
прощение заключенных. Я не знаю ни одного примера ни в одной другой
стране в недавней истории", – заявил Саакашвили.По его словам,
нынешние грузинские власти все эти годы искали его офшоры, "их,
конечно, нет", искали "тайные" счета, искали имущество. "Они
искали хотя что-то на меня. И насколько я правильно провел свое
президентство, что ничего не нашли после того, как они наняли
лучших мировых следователей. И следовательно они были вынуждены
осудить меня по смехотворной статье, поскольку такая была
договоренность между Порошенко (президент Украины Петр
Порошенко. – ) и Иванишвили (грузинский бизнесмен
Бидзина Иванишвили, близкий к президенту России Владимиру
Путину. – )", – подчеркнул политик.Городской суд
Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в
злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению
прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил,
что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры
помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира
Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили заявил, что о заочном
приговоре для него в Грузии договорились по телефону президенты РФ
и Украины Путин и Порошенко.Саакашвили занимал пост президента
Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы.
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