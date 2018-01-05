Лидер "Руху нових сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на родине его осудили по "смехотворной статье". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Городской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями Фото: ЕРА "В Грузии вынесли так называемый приговор по делу о помиловании 133 бывших военнослужащих, заключенных. Это первый случай в мировой практике, когда президента судят за использование неограниченного конституционного права на прощение заключенных. Я не знаю ни одного примера ни в одной другой стране в недавней истории", – заявил Саакашвили.По его словам, нынешние грузинские власти все эти годы искали его офшоры, "их, конечно, нет", искали "тайные" счета, искали имущество. "Они искали хотя что-то на меня. И насколько я правильно провел свое президентство, что ничего не нашли после того, как они наняли лучших мировых следователей. И следовательно они были вынуждены осудить меня по смехотворной статье, поскольку такая была договоренность между Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) и Иванишвили (грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили, близкий к президенту России Владимиру Путину. – )", – подчеркнул политик.Городской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил, что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили заявил, что о заочном приговоре для него в Грузии договорились по телефону президенты РФ и Украины Путин и Порошенко.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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