Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что не переехал жить в Нидерланды, поскольку считает Украину своим домом. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает NewsOne .

"Я мог переехать в Нидерланды в любой момент в течении этих лет. Кроме того, у меня есть рабочая виза в США, следовательно я могу работать там. У меня даже есть предложения по работе в США", - отметил Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что является "желанным гостем" в многих европейских странах.

"Я желанный гость в Польше, Литве, в других странах Балтии и многих европейских странах. Но там я гость, а в Украине я себя ощущаю как дома. Поэтому я решил рискнуть и не отказался от возвращения в Украину", - заявил экс-президент Грузии.

Как сообщал svodka.net, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на следующей неделе допросят по делу о попытке захвата Октябрьского дворца .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира