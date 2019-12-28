28 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Выходные в январе 2020: сколько будем отдыхать • С чем подавать шампанское • Минфин назвал гривну причиной "дыры" в бюджете • Не жили хорошо, нечего и начинать? Есть ли у Кабмина стратегия экономического развития? • КБ "Южное" разрабатывает новые реактивные снаряды • Российская деревня вымирает: в города отправляются тысячи людей • О чем нужно помнить, выбирая кививсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Кличко, аэрофотосъемка, Киев, инфраструктура, мосты, Шулявка. 28 декабря 42Кличко, аэрофотосъемка, Киев, инфраструктура, мосты, Шулявка. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до нового року в столиці відкриють проїзд Шулявським мостом. За словами Кличка, на мосту вже змонтували освітлення, заасфальтували проїжджу частину і нанесли на полотно тимчасову розмітку. Усю розв’язку планують завершити до літа 2020 року. Фоторепортажи Популярные теги футбол, природа, стихийные бедствия, женщины, экология, суд, уикенд, выставки, ВМС, Донбасс, традиции, дизайн, протесты, депутаты, юмор, соревнования, бизнес, митинги, история, Порошенко, учения, политики, вера, пейзажи, праздники, портрет, спорт, город, тест-драйв, марш, зима, самолеты, туризм, Карпаты, НАТО, выборы, фотографы, Львов, музыка, катастрофы, политика, Новый Год, фотография, фотопроект, фотоподборки, Майдан, архитектура, досуг, оккупация, дети, живопись, церковь, Нацгвардия, путешествия, искусство, мир, милиция, корабли, Верховная Рада, парады, знаменитости, столкновения, ВСУ, транспорт, джаз, Киев, фестивали, цирк, Сергей Смоленцев, военная техника, Одесса, Саакашвили, фотоконкурсы, Дмитрий Дятлов, беспорядки, технологии, общество, авиация, акции, АТО, кошки, Александр Зубко, #Євромайдан, животные, война, Динамо, ЗСУ, Шахтер, полиция, Путин, США, солдат, мода, люди, заводы, автомобили, аннексия Крыма, Россия, культура, Львів Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец футбол, природа, стихийные бедствия, женщины, экология, суд, уикенд, выставки, ВМС, Донбасс, традиции, дизайн, протесты, депутаты, юмор, соревнования, бизнес, митинги, история, Порошенко, учения, политики, вера, пейзажи, праздники, портрет, спорт, город, тест-драйв, марш, зима, самолеты, туризм, Карпаты, НАТО, выборы, фотографы, Львов, музыка, катастрофы, политика, Новый Год, фотография, фотопроект, фотоподборки, Майдан, архитектура, досуг, оккупация, дети, живопись, церковь, Нацгвардия, путешествия, искусство, мир, милиция, корабли, Верховная Рада, парады, знаменитости, столкновения, ВСУ, транспорт, джаз, Киев, фестивали, цирк, Сергей Смоленцев, военная техника, Одесса, Саакашвили, фотоконкурсы, Дмитрий Дятлов, беспорядки, технологии, общество, авиация, акции, АТО, кошки, Александр Зубко, #Євромайдан, животные, война, Динамо, ЗСУ, Шахтер, полиция, Путин, США, солдат, мода, люди, заводы, автомобили, аннексия Крыма, Россия, культура, ЛьвівЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що до нового року в столиці відкриють проїзд Шулявським мостом. За словами Кличка, на мосту вже змонтували освітлення, заасфальтували проїжджу частину і нанесли на полотно тимчасову розмітку. Усю розв’язку планують завершити до літа 2020 року. 28.12.2019



новости украины все города декабря україни фото Теги: экономика