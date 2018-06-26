Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Украина может повторить судьбу Чили, где к власти в результате военного переворота пришел правитель Аугусто Пиночет. Матиос: Пока я звоню перед глухими и жгу свечу перед слепыми Фото: vppnr.gp.gov.ua "В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и может не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден", – подчеркнул он.Военный прокурор уточнил, что сам он не хотел бы участвовать в выборах президента."Я не могу и категорически не хотел бы быть последним из 40-надцати претендентов на тяжелую и неблагодарную корону. Я люблю свою работу. Но пока я звоню перед глухими и жгу свечу перед слепыми, как говорил Сковорода. И говорю, какая угроза есть. Я ее хочу предупредить. Это еще вероятно, если создать Государственное бюро военной юстиции", – подытожил Матиос.Пиночет пришел к власти в Чили в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. При нем были учреждены военные трибуналы, созданы тайные центры пыток и несколько концлагерей для политзаключенных. Наиболее опасных противников режима казнили на стадионе "Сантьяго".Летом 1974 был принят закон "О юридическом статусе правительственной хунты", в котором генерал Пиночет провозглашался верховным носителем власти. Он был наделен широкими полномочиями, в том числе правом единолично одобрять или отменять любые законы, назначать и смещать судей. До 1990 года он пребывал на посту президента, являясь одновременно главнокомандующим вооруженными силами.Пиночет подвергается критике за нарушения прав человека и репрессии, однако его экономическая политика признаётся некоторыми специалистами успешной и прогрессивной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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