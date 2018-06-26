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Матиос: В Украине есть здоровые силы, которые еще не определились со своим Пиночетом, но он уже стучит в дверь
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26.06.2018 16:31
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что
Украина может повторить судьбу Чили, где к власти в результате
военного переворота пришел правитель Аугусто Пиночет.
Матиос: Пока я звоню перед глухими и жгу свечу перед слепыми
Фото: vppnr.gp.gov.ua "В этом государстве есть здоровые силы,
которые еще не объединились и может не определились со своим
Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я
убежден", – подчеркнул он.Военный прокурор уточнил, что сам он не
хотел бы участвовать в выборах президента."Я не могу и
категорически не хотел бы быть последним из 40-надцати претендентов
на тяжелую и неблагодарную корону. Я люблю свою работу. Но пока я
звоню перед глухими и жгу свечу перед слепыми, как говорил
Сковорода. И говорю, какая угроза есть. Я ее хочу предупредить. Это
еще вероятно, если создать Государственное бюро военной юстиции", –
подытожил Матиос.Пиночет пришел к власти в Чили в результате
военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое
правительство президента Сальвадора Альенде. При нем были учреждены
военные трибуналы, созданы тайные центры пыток и несколько
концлагерей для политзаключенных. Наиболее опасных противников
режима казнили на стадионе "Сантьяго".Летом 1974 был принят закон
"О юридическом статусе правительственной хунты", в котором генерал
Пиночет провозглашался верховным носителем власти. Он был наделен
широкими полномочиями, в том числе правом единолично одобрять или
отменять любые законы, назначать и смещать судей. До 1990 года он
пребывал на посту президента, являясь одновременно
главнокомандующим вооруженными силами.Пиночет подвергается критике
за нарушения прав человека и репрессии, однако его экономическая
политика признаётся некоторыми специалистами успешной и
прогрессивной.
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