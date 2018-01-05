Эпидемия кори уверенно шагает по стране и в Одессе наконец-то раздуплились и запретили непривитым детям посещение школ и садиков. Мера абсолютно правильная, и полностью законная, но она нифига не поможет. Проблема в том, что справки о прививках в Украине покупаются не сложнее, чем картошка в магазине. В Киеве, например, в метро все вагоны облеплены рекламой «любые медсправки за 200 грн» — спрос стабильно большой.

О том, что такие справки — огромное зло я уже писал. Если совсем коротко, то они полностью убивают возможность контроля над качеством вакцин, возможность учета побочных эффектов и осложнений вакцинации и возможность сбора нормальной статистики по охвату населения прививками. Это уже не говоря о самом очевидном — уничтоженнии коллективного иммунитета.

Решение, как мне кажется, лежит на поверхности — справки о вакцинации нужно переводить в цифровую форму. На уровне МОЗ делается база данных о вакцинации, куда вносится ФИО пациента, дата каждой вакцинации, тип вакцины и код клиники, сделавшей прививку. Доступ к системе имеют только клиники, лицензированные МОЗ (как государственные так и частные). Сделали в клинике прививку ребенку — тут же внесли в систему данные и выдали родителям справку с кодом записи в базе.

В школе или детсаде медсестра заходит на общедоступный сайт и вбивает туда ФИО ребенка и этот номер со справки. Если в ответ высвечивается «да, такая запись есть», то все нормально. Если записи в базе нет — то это подделка.

Такая система сразу же убьет все фирмы, где делают липовые бумажные справки. Останется только два варианта смухлевать — договориться в клинике о том, чтобы данные внесли, а прививку не делали или договориться на уровне школы чтобы «закрыли глаза» на отсутствие данных в базе. Оба эти варианта крайне невыгодны и опасны для исполнителя.

Если фиктивно привитый ребенок заболел во время эпидемии и умер или заимел тяжелые осложнения, то первое что проверят — это наличие записи в базе. Если ее нет, то школьная медсестра сядет в тюрьму за подделку документов. Медсестре это надо? Если запись в базе есть, но дети привитые в конкретной клинике как-то подозрительно часто болеют, то клинику могут взять за жопу и начать испытывать. А если родители пострадавшего ребенка проговорятся, что справку купили, или «доброжелатели» настучат, то будет совсем караул вплоть до лишения лицензии. Клинике это надо?

Вот и получается, что купить фиктивную справку будет можно, но стоить это будет уже далеко не 200 грн — за риск исполнители завернут драконовские расценки. Соответственно, количество таких справок уменьшится практически до нуля. Родители начнут искать не где купить справку, а где привиться хорошей вакциной под наблюдением нормального врача — это будет банально дешевле.

Такая система никак не поможет от уже купленных справок, но она хотя бы остановит их покупку с момента своего введение, что уже немало.

Может таки дождемся?

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