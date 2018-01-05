Политики были обеспокоены «перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента».

Профессор психиатрии из Йельского университета Бэнди Ли проконсультировала группу конгрессменов США о психическом здоровье американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Лига.Новости со ссылкой на телеканал CNN, информирует еizvestia.com.

В начале декабря политики провели с психиатром двухдневный брифинг.

К профессору обратились 12 конгрессменов в основном из демократической партии, но также между них был и один республиканец, которого Ли отказалась назвать.

Бэнди Ли заявила, что политики были обеспокоены «перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента».

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Ли также является автором книги под названием «Опасный случай Дональда Трампа» с отзывами 27 психотерапевтов о душевном здоровье президента США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала заявления Ли — «постыдными и смешными». Она добавила, что если бы Трамп не подходил для деятельности на посту президента, то «он бы, вероятно, и не был там, где сейчас находится».

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