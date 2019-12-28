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Президент уволил Грицака в запас СБУ
28.12.2019 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-главу СБУ Василия Грицака с военной службы в запас Службы безопасности Украины.

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Об этом говорится в указе Президента №963/2019.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа.

Как сообщал Укринформ, Президент Зеленский 29 августа внес проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины, а также проект постановления о назначении на эту должность Ивана Баканова.

Василий Грицак занимал должность председателя СБУ со 2 июля 2015 года. Он подал рапорт об увольнении, однако тогда Рада не проголосовала за это. 29 августа Рада поддержала постановление об увольнении Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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