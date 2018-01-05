В пятницу, 5 января, в сети появилось видео спасения на Багамских островах ребенком от нападения сразу четырех акул благодаря тому, что их заметил хозяин дрона, сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

На записанных с высоты кадрах видно, как ребенок забежал в воду и поплыл в сторону четырех акул. Хищники направлялись прямо ему навстречу и уже через несколько секунд оказались совсем близко.

Владелец дрона, который находился неподалеку, заметив опасность, сразу окликнул мальчика.

Ребенок выбежал на берег буквально в последний момент.

По информации издания, мальчик не получил травм.

Как сообщал svodka.net.uа, на территории побережья Атлантического океана на пляжах Вэлфит и Скакет штата Массачусетс США были найдены две замерзшие насмерть лисьи акулы.

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