Лидер "Руха нових сил" и прежний президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Украину, несмотря на риск, будучи уверенным, что "Украина победит". Я мог переехать в Нидерланды в любой момент Фото: ЕРА . "Я мог переехать в Нидерланды в любой момент в течении этих лет. Кроме того, у меня есть рабочая виза в США, следовательно я могу работать там", – сообщил Саакашвили.Он подчеркнул, что является "желанным гостем" в Польше, Литве, и "во многих европейских странах"."Однако в Украине я чувствую себя дома", – отметил политик.По его словам, он сознательно шел на риск провокаций в отношении себя еще тогда, когда прорывался через границу, потому что верил, "что Украина победит".Городской суд Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил, что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили заявил, что о заочном приговоре для него в Грузии договорились по телефону президенты РФ и Украины Путин и Порошенко.Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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