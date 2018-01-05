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Саакашвили: В Украине я чувствую себя дома
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05.01.2018 15:07
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Лидер "Руха нових сил" и прежний президент Грузии Михаил Саакашвили
заявил, что вернулся в Украину, несмотря на риск, будучи уверенным,
что "Украина победит". Я мог переехать в Нидерланды в любой момент
Фото: ЕРА . "Я мог переехать в Нидерланды в любой момент в
течении этих лет. Кроме того, у меня есть рабочая виза в США,
следовательно я могу работать там", – сообщил Саакашвили.Он
подчеркнул, что является "желанным гостем" в Польше, Литве, и "во
многих европейских странах"."Однако в Украине я чувствую себя
дома", – отметил политик.По его словам, он сознательно шел на риск
провокаций в отношении себя еще тогда, когда прорывался через
границу, потому что верил, "что Украина победит".Городской суд
Тбилиси 5 января признал Саакашвили виновным в
злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к нарушению
прав отдельных лиц и законных интересов государства. Суд установил,
что экс-президент в нарушение установленной законом процедуры
помиловал четырех граждан, осужденных за убийство банкира
Александра Гиргвлиани в 2006 году.Саакашвили заявил, что о
заочном приговоре для него в Грузии договорились по телефону
президенты РФ и Украины Путин и Порошенко.Саакашвили занимал
пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по
2013-й годы.
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