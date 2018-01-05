Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США предупредила, что инвесторы должны "быть осторожными" относительно криптовалют, подобных биткоину, передает со ссылкой на Голос Америки.

"Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США и регуляторы по ценным бумагам на уровне штатов преследуют нарушителей, но мы предупреждаем, что в случае потери средств, есть существенный риск, что наши усилия не приведут к возвращению ваших инвестиций", - говорится в заявлении комиссии.

Кроме того, комиссия призвала инвесторов быть бдительными.

Напомним, в украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по регулированию рынка криптовалют. В НБУ их назвали преждевременными и несовершенными.

Один из документов подготовил нардеп Сергей Рыбалка. В авторский коллектив законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он включил свою девушку Анастасию Байбородину .

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.

А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.

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