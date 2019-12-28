Это подчеркнул мэр Харькова Геннадий Кернес в своем заявлении, размещенном на сайте Харьковского горсовета.

"Мною и моей командой в сотрудничестве с главой области были проанализированы все возможности решения поставленной Президентом задачи о снижении тарифов для населения, и тарифы для харьковчан уменьшены", - отметил Кернес.

По его словам, в 2020 году уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры (в среднем) составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду; для 2-комнатных квартир - 428 грн на тепло и 172 грн на горячую воду; для 3-комнатных квартир - 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду.

Все эти тарифы, уточнил Кернес, будут применены к декабрьским платежкам, которые люди получат в январе.

Кроме того, при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены - в сторону уменьшения - температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг.

Как сообщалось, 24 декабря на заседании Совета развития громад и территорий Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что квитанции за коммунальные услуги не могут быть непосильными для граждан. Он поручил правительству разработать механизмы, которые обеспечат справедливые тарифы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира