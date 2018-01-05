|Пиар-директор Поляковой намекнул на ее беременность
|05.01.2018 15:15
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https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/1887016211340003
Певица Оля Полякова выступает в образе Суперблондинки.Сама исполнительница опубликовала снимок места отдыха в Instagram."На фото себя пока не готова!" – написала она.
На фото себя пока не готова!)))Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 4, 2018 at 9:34 PST
Полякова недавно заявила, что они с мужем Вадимом планируют третьего ребенка. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет в 2011 году.
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