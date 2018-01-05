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Пиар-директор Поляковой намекнул на ее беременность
05.01.2018 15:15
Пиар-директор певицы Оли Поляковой в соцсети намекнул, что она ждет третьего ребенка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полякова, которая якобы беременна, отдыхает на Шри-Ланке Фото: polyakovamusic / Instagram Пост он обнародовал в Facebook."Пока младшие ловят рыбок под надзором Сиддхартхи Гаутамы, старшая занимается композицией. Суперблондинка должна быть довольна фотосессией", – написал он.
https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/1887016211340003
Певица Оля Полякова выступает в образе Суперблондинки.Сама исполнительница опубликовала снимок места отдыха в Instagram."На фото себя пока не готова!" – написала она.

На фото себя пока не готова!)))

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 4, 2018 at 9:34 PST
Полякова недавно заявила, что они с мужем Вадимом планируют третьего ребенка. У пары две дочери: Маша, родившаяся в 2005 году, и Алиса, которая появилась на свет в 2011 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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