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На Гавайях обнаружили пропавший вертолет
28.12.2019 09:17
На острове Кауаи обнаружили обломки пропавшего вертолета Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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