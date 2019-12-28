У президента Владимира Зеленского не согласны с некоторыми аргументами Конституционного суда об ответственности депутатов за неперсональное голосование.

У президента Владимира Зеленского не согласны с некоторыми аргументами Конституционного суда по законопроекту об ответственности депутатов Верховной Рады за прогулы и неперсональное голосование и готовят новый.

Об этом сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский.

Вениславский подчеркнул, что президент «уважает и будет выполнять решение КС о несоответствии Конституции его законопроекта, но некоторые аргументы КС «искусственно притянуты».

«Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, следовательно мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет», – отметил представитель президента.

При этом, по его мнению, в выводе КС не была приведена «неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины».

«Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного суда – это решение КС», – подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что в решении КС говорится, что отсутствие депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с последствиями потерей мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае трехчасового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.

«Кроме того, КС считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на наш взгляд, также были довольно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми», – добавил Вениславский.

По его словам, в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира