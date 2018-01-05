Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая призвала помнить о презумпции невиновности и воздержаться от каких-либо обвинений в отношении освобожденных украинцев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зарецкая: Одним из травмирующих факторов является то, что другие знают, через что прошел человек Скриншот: 112 Украина Online / YouTube Отвечая на вопрос, каково состояние здоровья освобожденных, Зарецкая сказала: "Мы не имеем права распространять информацию о состоянии, и даже о том опыте, который, как мы знаем, у них есть"."Также хочу проинформировать не только медиа, но и все общество: если у вас есть информация, что определенный человек прошел через пытки… и вы распространяете эту информацию, что он подвергался пыткам…. то это нарушение прав человека. Одним из очень травмирующих факторов для этого человека является то, что другие знают, через что он прошел. Очень вас прошу быть в этом максимально корректными", – сказала Зарецкая. Она также призвала воздержаться от каких-либо обвинений в отношении освобожденных украинцев."Плен – это всегда сложно. Обстоятельства могут быть различны. Люди могут совершать преступления, могут совершать преступления под давлением. И это всегда очень сложно, тут нет простых ситуаций… Помните о презумпции невиновности",– добавила глава офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО. По ее словам, в отношении каждого случая незаконного лишения свободы были заведены соответствующие уголовные производства, и если к кому-то из освобожденных приходит следователь, то это не означает, что человек в чем-то подозревается.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что зарецкая освобожденных это человек Теги: война в украине