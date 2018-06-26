Тренд на возвращение России в международные организации действительно есть. Но не думаю, что все зависит от мнения только одного человека, даже если она – президент ПАСЕ. К счастью, это не Россия, где все решается, «как он сказал, так и будет», а дипломатическая структура, где решение сначала обсуждают, взвешивают, а потом принимают.

На сегодня не произошло ничего, что могло бы поставить вопрос о возвращении России. Эта страна никак не изменила этого поведения. Более того, она продолжает убивать, уничтожать людей, нарушать их права, сажать невиновных за решетку, давать им по 20 лет. Принимать решение в пользу России, по моему мнению, было бы самоубийством для ПАСЕ. Таким образом организация бы расписалась в том, что сама не уважает те принципы и идеалы, ради которых и была создана. Это бы означало, что Совет Европы и его Парламентская ассамблея сами себя уничтожили и ликвидировали.

Не думаю, что те деньги, которые им обещает Россия, стоят обмена на самоубийство. Новая руководительница ПАСЕ не пойдет на такой шаг.

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Касательно Дональда Трампа и его заявлений – это отдельная история в мировой политике. И там цинизма хватает, хотя и ему есть предел. И его Совет Европы вряд ли переступит. Иначе тогда уже Украине нужно ставить вопрос о выходе из этой структуры, которая в таком случае перестанет соответствовать собственным принципам. В конце концов, в дипломатии есть немало средств, которыми можно влиять на позицию тех или иных сторон – и наши представители имеют ими пользоваться.

В любом случае я не верю, что дойдет до возвращения России. Ведь не только Украина – целая группа стран протестует против намерений промосковско настроенных (и не просто так) политиков.

Так далеко дело не зайдет – это подорвет основы существования ПАСЕ, а это уже слишком серьезно.

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