Об этом сообщили Укринформу в Укргидрометцентре.

"28 декабря в Украине облачно. В западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, температура ночью и днем ​​0-5° мороза, в Карпатах 6-11° мороза. На остальной территории небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на юге и востоке страны днем ​​до 5° тепла. Ветер в стране северный и северо-восточный, 7-12 м/с", - отмечается в сообщении.

В Киеве 28 декабря облачно, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-2° тепла.

В Киевской области тоже пасмурно, пройдет снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

29 декабря в Украине облачно, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем кое-где небольшой снег, на Одесщине, Николаевщине, Кировоградщине и Днепропетровщине с дождем, кое-где налипание мокрого снега, гололед, лишь на Приазовье без осадков; температура ночью и днем в западных и северных областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° мороза до 2° тепла (днем на юге страны 1-5° тепла).

30 декабря облачно с прояснениями, без осадков; температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, в южных, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Карпатах 29 декабря ночью значительный, днем умеренный снег; 30 декабря ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью и днем 7-12° мороза (днем 30 декабря 3-8° мороза).

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, 30 декабря в южной части кое-где порывы 15-20 м/сек. На дорогах гололедица.

В Киеве и столичном регионе 29 декабря облачно, ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег, температура ночью и днем ​​0-5° мороза. 30 декабря облачно с прояснениями, без осадков; температура ночью 3-8°, днем ​​0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

31 декабря в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в северных областях небольшой снег; 1 января в Украине иногда мокрый снег. Температура ночью 31 декабря 1-7° мороза, 1 января около 0°; днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 3-9°, днем ​​1-7° мороза.

В Киеве и Киевской области 31 декабря преимущественно без осадков, лишь ночью небольшой снег, 1 января иногда мокрый снег. Температура ночью 31 декабря 1-6° мороза, 1 января около 0°; днем от 1° мороза до 4° тепла.

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