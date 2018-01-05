Шутки про войну ДНР с ЛНР давно уже не шутки. Между «республиками» идет настоящая торговая война. Причем, в декабре 2017-го дошло до того, что в ДНР действительно ввели санкции против ЛНР.

27 декабря вступило в силу постановление «совета министров ДНР», которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета. Так что никакой больше «Луга-новы» в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом. Кроме того, донецкие боевики пообещали дать симметричный ответ зарвавшимся луганским выскочкам, если те будут запрещать на своей территории товары из ДНР.

Боже, какой идиотизм. Невозможно поверить, что все это происходит на самом деле. Кто мог вообразить четыре года назад, что Донецк будет вводить санкции в отношении Луганска? Признаюсь, даже я был лучшего мнения об умственных способностях переносчиков русского мира.

Наглядное доказательство того, что боевики на Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею. Отвоевав у Украины с помощью российских «отпускников» клочок территории, «борцы с хунтой» даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя «республика». Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие — свою.

Понятно, почему вводится запрет. Водка и сигареты — выгодный бизнес. Банда Захарченко взяла под контроль производство водки и сигарет в Донецке и никого не хочет пускать на свою территорию. Конкуренты никому не нужны. Даже если эти конкуренты — такие же бандиты из Луганска.

Мечта о Новороссии не выдержала испытание водкой. В стане «новоросов» сейчас знатно полыхает…

Самое смешное, что против ненавистного Запада санкции пока в ДНР никто не вводил. То есть, скрепную водку «Луга-нова» из братского Луганска теперь в Донецк завозить нельзя, а всякие виски, егермайстеры, бехеровки из ненавистной Гейропы — без проблем. Все эти товары есть в донецких магазинах, хотя и не в том изобилии, как раньше. А луганская водка «Я помню, я горжусь» теперь под санкциями. Ахахаха

Да уж, не знали бедные луганчане с какой стороны придет беда. Оказывается, в Донецке сидят настоящий бандеровцы, которые нанесли подлый удар в спину молодой луганской республике. Сколько в Донецке возмущались по поводу «украинской блокады», а потом взяли и ввели блокаду против ЛНР. Выходит, что Захарченко вражина почище Обамы и Трампа вместе взятых. Мыслимо ли это — «Луга-нову» запрещать!

У меня давно складывается ощущение, что все происходящее на Донбассе — это какое-то реалити-шоу, режиссеры которого умышленно придумывают самые абсурдные сценарии, чтобы вдоволь посмеяться над реакцией подопытных людишек. Другого объяснения тому сюрреализму, который уже четыре года творится в ОРДЛО, у меня просто нет.

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