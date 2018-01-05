Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имеет довольно правовых статусов, запрещающих выдворить его из Украины. Такое заявление сделал адвокат политика Руслан Чернолуцкий, пишет РБК-Украина .

"У Михаила есть довольно правовых оснований, правовых статусов, которые не дают украинской власти в правовом поле возможности выдворить Михаила Саакашвили и экстрадировать. Даже не смотря на решение суда в Тбилиси", - отметил правозащитник.

Он также подчеркнул, что Саакашвили в течение последних нескольких лет проживает в Украине и в настоящее время является лицом, выступающим одной из сторон судебного разбирательства, что в соответствии с уголовно - процессуальным законодательством, не дает Украине возможностей экстрадировать его.

Кроме того адвокат отметил, что Михаил Саакашвили является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной.

Как сообщал svodka.net, прежний президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что не переехал жить в Нидерланды, поскольку считает Украину своим домом .

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