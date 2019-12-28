Новый год в поезде встретят около 17 тыс. пассажиров - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Новый год в поезде встретят около 17 тыс. пассажиров
28.12.2019 10:29
Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тысяч пассажиров
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
тысяч
пассажиров
около
проведут
ночь
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->