В четверг, 4 января, самолет президента Российской Федерации Владимира Путина не мог приземлиться в аэропорту Абакана (Хакасия) из-за густого тумана.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в авиационных кругах региона, передает .

"Самолет специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96016 не может совершить посадку в аэропорту Абакана из-за густого тумана", - сказал собеседник агентства.

В то же время, по данным сайтов, отслеживающих перемещение самолетов, борт № 1 вошел в зону аэропорта Абакана около 17:00 по местному времени (13:00 мск), после чего, заняв эшелон в 2900 метров, начал кружить.

Находится ли президент России на борту самолета, неизвестно.

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