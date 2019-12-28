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В Харькове сотни автомобилистов создали елку с помощью машин
28.12.2019 10:47
В Харькове сотни автомобилистов устроили флешмоб и создали елку из своих машин Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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