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Filthy. Вышел новый клип Тимберлейка. Видео
05.01.2018 15:23
Американский певец Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню Filthy. По сюжету, певец выступает в зале перед аудиторией, а позже к нему присоединяются роботы. Трек вошел в альбом музыканта под названием Man of the Woods, презентация которого запланирована на 2 февраля 2018 года.   | Тимберлейк презентовал клип с участием роботов Crhbyijn: justintimberlakeVEVO / YouTube За несколько часов с момента публикации на YouTube ролик набрал более 645 тыс. просмотров.видео Видео: justintimberlakeVEVO / YouTube

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