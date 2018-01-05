Американский певец Джастин Тимберлейк презентовал клип на песню
Filthy. По сюжету, певец выступает в зале перед аудиторией, а позже
к нему присоединяются роботы. Трек вошел в альбом музыканта под
названием Man of the Woods, презентация которого запланирована на 2
февраля 2018 года. | Тимберлейк презентовал клип с участием
роботов Crhbyijn: justintimberlakeVEVO / YouTube За несколько часов
с момента публикации на YouTube ролик набрал более 645 тыс.
просмотров.видео Видео: justintimberlakeVEVO / YouTube