Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

«В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря на Прикарпатье - значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах - 20-30 см. Порывы ветра 15-20 м/с, метели на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый). Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог», - сообщает Служба автомобильных дорог в области.

Также в службе информируют о возможном ограничении движения крупногабаритных транспортных средств на участках дорог государственного значения (горных перевалах): Яблуницкий перевал - а/д Н-09 Мукачево - Львов, Вышковский перевал - а/д Р-21 Долина - Хуст, Буковецкий и Кривопольский перевалы - а/д Р-24 Татаров - Каменец-Подольский.

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