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В Сомали произошел масштабный теракт, число жертв близится к 100
28.12.2019 11:05
В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль, число жертв близится к сотне Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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