Суд в Харькове освободил из-под стражи Максима Мисяк подозреваемого в трех заказных убийствах бизнесменов и подготовке покушения на депутата Игоря Котвицкого.

"Он идет на обмен!". Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе отпустил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка.

Об этом вФейсбуке сообщил адвокат Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Согласно ходатайству, обнародованному юристом, прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

"О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия", - написал Рысенко.

Максим Мисяк подозревается в убийстве харьковского предпринимателя Ярослава Бисаги 1 августа 2013 года и предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова 9 марта 2014 года, а также подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

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