В состав такой бригады будут входить два медработники и экстренный медицинский техник

Согласно обнародованному документу, к видам бригад экстренной медицинской помощи (лекарственные и фельдшерские) предлагают добавить бригаду парамедиков, в состав которой входят два медработники соответствующей специальности и экстренный медицинский техник, сообщает "Интерфакс-Украина" .

В случае необходимости, по решению руководителя центра ЭМП и медицины катастроф, для усиления работы парамедиков могут привлекаться врачи по медицине неотложных состояний.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, парамедики будут проходить обучение, предусматривающее подготовку специалиста по неотложным состояниям, которая отличается от программы обучения фельдшера по медицине неотложных состояний.

Обучение экстренных медтехники и их привлечения к предоставлению ЭМП позволит усилить систему около 12 тыс. Специалистов, которые сейчас выполняют функции специализированного санитарного транспорта, утверждают в Минздраве.

В ведомстве рассчитывают, что функционирование бригад парамедиков при формировании больниц интенсивного лечения, а также отделений ЭМП даст возможность более эффективно использовать бюджетные средства, улучшить своевременность и качество оказания медицинской помощи, уменьшить уровень смертности от несчастных случаев, травм и острых заболеваний.