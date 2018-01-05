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Супруги Луценко задекларировали подарок от сына стоимостью 170 тыс. грн
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05.01.2018 15:30
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Генпрокурор Юрий Луценко и нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина
Луценко получили от сына Александра дар в неденежной форме. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Александр Луценко
(на фото слева) подарил родителям дар стоимость 170 тыс. грн Фото:
Юрій Луценко / Facebook Информация об этом появилась 2
января Едином государственном реестре деклараций. Указано, что
речь идет о подарке в неденежной форме.У Луценко есть два
сына: Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999 года
рождения).8 сентября 2017 года Александр Луценко купил квартиру в
Киеве площадью 187,3 м². Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган
говорила, что стоимость квадратного метра составляла $1000.На
вопрос, чем зарабатывает старший сын главы ГПУ, она ответила:
"Недвижимостью, салон красоты, ...а также офисы".15 сентября
Александр Луценко женился. На праздновании побывали президент Петр
Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних
дел Арсен Аваков, прежний премьер Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий
Кличко, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и другие.
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