Генпрокурор Юрий Луценко и нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко получили от сына Александра дар в неденежной форме. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Луценко (на фото слева) подарил родителям дар стоимость 170 тыс. грн Фото: Юрій Луценко / Facebook Информация об этом появилась 2 января Едином государственном реестре деклараций. Указано, что речь идет о подарке в неденежной форме.У Луценко есть два сына: Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999 года рождения).8 сентября 2017 года Александр Луценко купил квартиру в Киеве площадью 187,3 м². Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган говорила, что стоимость квадратного метра составляла $1000.На вопрос, чем зарабатывает старший сын главы ГПУ, она ответила: "Недвижимостью, салон красоты, ...а также офисы".15 сентября Александр Луценко женился. На праздновании побывали президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, прежний премьер Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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