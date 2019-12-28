Партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С передали для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Машины подготовила украинская научно-производственная компания ВК Система. Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы... В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С, только же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.

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