Политик также рассказал, какая работа ведется в Минске и кто с украинской стороны принимает решение об обменах.

Ирина Геращенко не принимает участия в переговорах по обмену, и ее заявления о ходе и результатах переговоров не соответствуют действительности, заявил в комментарии Znaj.Ua спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук.

Политик также рассказал, какая работа ведется в Минске и кто с украинской стороны принимает решение об обменах.

Заявления вице-спикера Рады Ирины Геращенко, согласно которым она «использует Виктора Медведчука как механизм освобождения заложников», политик считает оскорбительными.

«Подобные заявления оскорбительны для любого человека. Таков подход сегодняшней власти, однако так будет не всегда. Но даже сегодня те, кто меня знает, понимают, что использовать меня в своих узкополитических интересах никому не удастся, в том числе и Ирине Геращенко», — убежден В.Медведчук.

Политик также дал оценку еще одному заявлению И.Геращенко о том, что «Сенцов не будет обращаться к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании» и высказывание, согласно которому «для помилования Савченко к Путину «формально обратились родственники погибших российских журналистов».

«Я провел не одну встречу с Екатериной Корнелюк и Марианной Волошиной (жена и сестра погибших журналистов. — Ред.) и могу сказать, что их решение было непростым. И обращались они вовсе не «формально». Когда речь идет о жизни и смерти самых близких людей, говорить о «формальном подходе» — верх цинизма. Впрочем, такой же цинизм — решать за Сенцова, будет ли он просить о помиловании. Такими заявлениями наносится большой вред переговорному процессу по освобождению Сенцова», — подчеркнул В.Медведчук.

Кроме того, политик опроверг заявления о якобы несколько раз срывавшемся освобождении заложников.

«С декабря 2014 года, когда я начал заниматься обменами, и до настоящего времени такого не было ни разу. Когда соглашение о проведении обмена достигалось, оно реализовывалось в 100% случаев. Ирина Геращенко не принимает участия в переговорах по обмену, и ее заявления о ходе и результатах переговоров не соответствуют действительности», — добавил В.Медведчук.

Что касается Минска, то там ведется подготовительная работа: подготовка списков, уточнение анкетных данных, сбор информации, согласование, верификация, приведение списков в определенную систему, сообщил политик.

«Это переговоры по подготовке к обмену, но не об обмене. Решения об обменах в Минске никогда не принимались и не могли приниматься, так как там нет тех, кто такие решения принимает. С украинской стороны эти решения принимаются исключительно президентом Украины, по поручению которого я веду переговоры об обмене с руководством Российской Федерации и с руководством ОРДО и ОРЛО (с декабря 2014 года при участии В. Медведчука освобожден 481 человек. — Ред.)», — подчеркнул спецпредставитель Укрианы по вопросам гуманитарного характера в ТКГ.

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