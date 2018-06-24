Забравшийся по небоскребу енот стал героем прямой трансляции в США.

Вся Америка следила за судьбой енота, забравшегося на 23‐й этаж высотного здания в Миннесоте. Животное забралось на самый верх, карабкаясь по стене здания. Об этом сообщил The Washington Post.

Енот поднялся по стене на несколько этажей высотки, однако на этом не остановился. Животное решило забраться на самую вершину. Уже к полудню енот достиг 23 этажа, где остановилось отдохнуть на внешней стороне подоконника.

Проблема в том, что окна в здании не открываются, следовательно помочь маленькому скалолазу будет непросто. Спасатели надеются, что енот доберется до крыши, откуда его и достанут.

За судьбой зверька следит вся Америка. Телеканал CBS начал вести прямую трансляцию с места событий, а вокруг здания собралась толпа, снимающая на смартфоны «человека-паука-енота».