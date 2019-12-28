Выдача пяти сотрудников "Беркута", которых обвиняют в расстрелах на Майдане (сами они своей вины не признают), остается главной и самой важной интригой очередного обмена Зеленского.

Их освобождение в порядке обмена является одним из ключевых условий "республик". Но противятся националисты, которые требуют для "беркутовцев" обвинительного приговора.

Это серьезная растяжка для Зеленского. С одной стороны президент не может сорвать обмен: это будет потеря лица и крах его публичных обещаний. А с другой не хочет слышать упреки в сливе дел Майдана ("беркутовцы" - по сути единственные обвиняемые по нему, которые содержатся в СИЗО).

Учитывая, что майдановцев, которые стреляли по милиции 20 февраля 2014 года, власть, по всей видимости, пока преследовать не собирается, то после выдачи "беркутовцев", дело вообще можно будет закрывать.

Поэтому закономерно, что на данный момент это главная точка разногласий, которая ставит под угрозу весь обмен. В Сети уже началась кампания по блокировке выдачи "беркутовцев". Ее ведут "порохоботы" и националисты, призывая идти к суду.

При этом уже видно, что власть все-таки приняла политическое решение освободить и обменять "беркутовцев".

Вчера, 27 декабря, в Киеве прошло заседание апелляционного суда Киева, где оставшиеся в тюрьме трое милиционеров - Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко - требовали отменить продление им меры пресечения.

Удовлетвори суд их ходатайство - они бы оказались на свободе. И вместе с двумя другими уже вышедшими из тюрьмы "беркутовцами" Александром Маринченко и Сергеем Тамтурой, могли бы ехать на обмен.

Однако заседание суда затянулось до позднего вечера. И продолжится сегодня.

Причем затягивает процесс именно сторона обвинения и адвокат потерпевших.

Поэтому характерно, что вчера прямо во время судебного заседания генпрокурор Рябошапка заменил группу прокуроров, которые требовали оставить экс-милиционеров под стражей.

Видимо, для того, чтобы новые обвинители не противились ходатайству защиты.

Однако "старые" прокуроры не согласились с заменой, и в итоге сложилась парадоксальная ситуация: обвинение в суде представляли две антагонистические группы прокуроров.

Параллельно адвокат потерпевших Закревская также всячески затягивала время, объявляя отвод суду.

То есть уже видно, что политическая воля выдать "беркутовцев" есть. Поэтому власть меняет прокуроров и рассматривает апелляцию в столь напряженных временных рамках - чтобы успеть к обмену.

"Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо.

Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда - это разрушение не только справедливости, но и собственно государства.

Я понимаю, что надо извлекать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, в ходе которых домой вернулись сотни украинский.

Но, во-первых, за время моей каденции был осужден 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого.

Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. И лишь затем - менять.

Ненаказанное зло регенерирует себя.

Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и уничтожать правду, за которую отдали жизни Герои Небесной Сотни." - Заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

"Подумайте о тех, кто уже более пяти лет не может вернуться домой с безумной войны, из-за пагубной эгоистической позиции недалеких..." - С такими словами обратился к защитникам и прокурорам по "делу Майдана" адвокат Валентин Рыбин.

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