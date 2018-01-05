Увеличение поставок в Китай приведет к сокращению экспорта из Приморска в январе и феврале и сократит трубопроводные потоки в Восточную Европу в марте.

Нефть для Европы станет дороже, так как Россия перенаправляет свои поставки на китайский нефтяной рынок, информирует еizvestia.com.

В то время как вторая по величине экономика мира закупает больше, поставки нефти из порта Приморск будут сокращены, прогнозирует отраслевой консультант FGE. Эти сокращения вызовут рост цен на сорта, которые продаются в Европу. Россия уже является крупнейшим поставщиком в Китай, и, вероятно, увеличит экспорт в страну на 200 тысяч баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с годом ранее, отмечает FGE.

После того, как избыток предложения вызвал самый большой обвал цен за несколько десятилетий и резко сократил нефтяные доходы России, страна стремилась увеличить долю на рынке ведущего импортера мира. Она потеснила Саудовскую Аравию в качестве главного экспортера в Китай, несмотря на то, что оба производителя принимают усилия по сокращению глобального избытка предложения путем ограничения производства. Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» помогла РФ увеличить объемы поставок.

«Россия, на самом деле, начинает оперативно переносить экспорт нефти из Европы в Китай, — говорится в обзоре FGE от 29 декабря. — Хотя мы ожидаем, что общий экспорт нефти из России в 2018 году сохранится на уровне прошлого года, это «бычья» новость для сорта Urals из-за его более низкой доступности, особенно из порта Приморск».

Читайте: "Что-то готовят за сценой": США и Китай решили "кинуть" Путина

По данным FGE, увеличение поставок в Китай приведет к сокращению экспорта из Приморска в январе и феврале и сократит трубопроводные потоки в Восточную Европу в марте. Отгрузки Urals из Приморска в январе, вероятно, упадут на 160 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки из Новороссийска могут остаться на прежнем уровне с возможностью некоторого роста, говорится в обзоре.

Это изменение повысило цены на Urals в конце декабря по сравнению с месяцем ранее, отмечает FGE. Сорт оказался примерно на 60 центов за баррель дороже, чем нефть Brent, которая является для него бенчмарком, говорит отраслевой консультант.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира