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Украинские моряки c арестованного в Сирии судна возвращаются в Украину - МИД
05.01.2018 15:30
Все финансовые вопросы возвращения моряков на родину – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане, заявили в украинском МИД. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно арестовали в Сирии Фото: mediterranean-yachting.com Об аресте судна Starshina Derov N.G с украинскими моряками на борту стало известно 3 января."Сегодня, накануне Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", – заявил представитель МИД.Кирилич объяснил, что благодаря действиям украинского консула сирийские правоохранители вернули паспорта морякам, нашли замену экипажу между местных жителей и передали украинцев в Ливан.Все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане, заявили в МИД.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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