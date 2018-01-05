Все финансовые вопросы возвращения моряков на родину – оплата
транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы
посольством Украины в Ливане, заявили в украинском МИД. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Судно арестовали в
Сирии Фото: mediterranean-yachting.com Об аресте судна Starshina
Derov N.G с украинскими моряками на борту стало известно 3
января."Сегодня, накануне Рождества, украинские моряки возвращаются
к своим семьям", – заявил представитель МИД.Кирилич объяснил,
что благодаря действиям украинского консула сирийские
правоохранители вернули паспорта морякам, нашли замену экипажу
между местных жителей и передали украинцев в Ливан.Все финансовые
вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов до
Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане, заявили
в МИД.
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