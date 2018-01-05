Все финансовые вопросы возвращения моряков на родину – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане, заявили в украинском МИД. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судно арестовали в Сирии Фото: mediterranean-yachting.com Об аресте судна Starshina Derov N.G с украинскими моряками на борту стало известно 3 января."Сегодня, накануне Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", – заявил представитель МИД.Кирилич объяснил, что благодаря действиям украинского консула сирийские правоохранители вернули паспорта морякам, нашли замену экипажу между местных жителей и передали украинцев в Ливан.Все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов до Украины – урегулированы посольством Украины в Ливане, заявили в МИД. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины мид заявили ливане посольством Теги: происшествия