МЭРТ предлагает определить особенности налогообложения на условиях концессионного договора

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает дополнить Налоговый кодекс разделом об особенностях налогообложения на условиях действия концессионного договора.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте МЭРТ.

Законопроект предлагает освободить концессионеров от налогообложения в ряде случаев. В частности, документ предлагает не облагать налогом получение концессионером вещных прав на земельные участки, необходимые для выполнения проекта на условиях концессии.

Как говорится в сопроводительных материалах к документу, законопроект предлагает внести изменения в определения таких понятий, как концессионер, концессионный договор, государственно-частное партнерство, а также унормировать учет концессионных договоров.

"Отчеты концессионера о деятельности, связанной с исполнением концессионного договора, подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке", - говорится в тексте законопроекта.

По данным МЭРТ, по состоянию на 1 июля 2017 года на основании государственно-частного партнерства в Украине было подписано 189 договоров, из которых 155 – договоры концессии.

"Большинство указанных проектов реализовываются в области жилищно-коммунального хозяйства (обработка отходов, сбор, очистка и распределение воды, производство, транспортировка и поставка тепла)", - отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Как сообщалось, Кабинет министров поддержал законопроект "О концессии", который предусматривает ранее не использовавшийся механизм трансформации аренды в концессию. Документ позволяет арендатору выступать инициатором государственно-частного партнерства в форме концессии.

Ранее утвержденная правительством Концепция стратегического видения управления госпредприятиями предусматривает передачу 359 госпредприятий из 3,444 тыс. в концессию.

Первыми пилотными проектами государственно-частного партнерства в форме концессии в Украине будут проекты в инфраструктуре, а именно портовые проекты: концессия государственного стивидора "Ольвия", Херсонского морского торгового порта и железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск".