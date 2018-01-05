Шумным выдалось начало нового, 2018 года в Иране, где несколько дней подряд не стихали демонстрации протеста и стрельба по демонстрантам. Лайф попытался разобраться в хитросплетении восточных интриг и выяснил, что технологией "управляемого хаоса" при решении сугубо внутриполитических проблем пользуются не только американцы.

28 декабря 2017 года. Мешхед, Иран.

Выстрела 33-летний Мехди Изех не услышал. Он просто почувствовал тяжёлый удар в живот — как будто кто-то с размаху врезал ногой в тяжёлом армейском ботинке. От неожиданности и боли Мехди сложился пополам и упал на колени, тяжело дыша, как вытащенная на берег рыба. Посмотрел вниз и увидел кровь. Много крови, залившей его рубашку и новенькие джинсы.

— Эй, парень, с тобой всё в порядке? — склонилась какая-то девушка, но в глазах Мехди всё вдруг потемнело.

Последним, что он увидел, было то, что его тело поднимают над головами десятки каких-то совершенно незнакомых людей.

— Его убили они! — закричали люди.

— Смерть тирану! — взревела толпа. — Смерть!

33-летний Мехди Изех стал одной и первых жертв кровавых беспорядков, охвативших иранские города. Первой, но далеко не последней. Всё словно происходит по методичкам Госдепа США о "цветных революциях" — пока под перекрёстным огнём продолжают гибнуть протестующие и бойцы Республиканской гвардии, никто из противоборствующих сторон не хочет остановиться и посмотреть, кому же выгодны эти беспорядки.

Бунтующая "духовная столица"

Совершенно неслучайно то, что волнения начались в городе Мешхед — втором по величине после Тегерана мегаполисе Ирана. В 2009 году тогдашний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад объявил Мешхед "духовной столицей Ирана" — и вовсе не просто так: Мешхед назван в честь легендарного имама Али аль-Реза, правившего мусульманами в начале IX века нашей эры. Именно в Мешхеде и находится гробница имама, а название города переводится с персидского как "место мученичества". Также считается, что в мечети имама Резы похоронен и легендарный имам Гарун аль-Рашид.

В Мешхеде выросли и такие замечательные деятели культуры Востока, как поэт Фирдоуси, певец и композитор Мохаммад Реза Шаджариан, наконец, это родной город и нынешнего духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В то же время Мешхед — это не только музей под открытым небом с древними минаретами и медресе, но и вполне себе нынешний город, который испытывает ровно те же проблемы, что и все мегаполисы мира. Прежде только жителей Мешхеда беспокоит проблема беженцев: город буквально наводнили мигранты из постсоветских стран Средней Азии, из охваченных войной Афганистана, Ирака, Сирии. Хватает и внутренних переселенцев — ещё 20 лет назад провинция Хорасан-Резави считалась житницей всей страны. Но продолжающаяся последние 10 лет засуха действительно похоронила местное сельское хозяйство. Многие вчерашние крестьяне отправились искать лучшей доли в большие города, где пополнили армию безработных. На сегодня в Мешхеде зафиксирован самый высокий уровень безработицы — свыше 50%.

Мавзолей имама Резы в городе Мешхед. Фото: © Flickr Creative Commons

Бедные кварталы Мешхеда — самый настоящий питательный бульон для различных криминальных и террористических группировок, прежде только для армии "Народных моджахедов Ирана" (или МКО) — это запрещённая в стране группировка радикалов, исповедующая странную смесь марксизма и исламизма. Именно боевики МКО, как считают официальные лица Тегерана, стоят за всеми терактами последнего времени начиная с 1994 года, когда смертник подорвал себя в мечети имама Резы. Тогда погибло более 20 человек, после чего власти объявили настоящую охоту на террористов МКО, которая ведётся с очень переменным успехом — не проходит и года, чтобы исламомарксисты не напомнили бы о себе очередным взрывом. На МКО возлагается ответственность и за антиправительственные выступления в 2009 году, когда студенческая молодёжь Мешхеда протестовала против нового президентского срока Махмуда Ахмадинежада. Вне всякого сомнения, марксисты причастны и к организации нынешних беспорядков, но вот катализатором несостоявшейся "цветной революции" выступили совсем иные силы.

Мажоры по-ирански

Всё началось с того, что президентский советник Хесамодин Ашна выступил в Интернете с открытой критикой "несбалансированного распределения бюджета", — как раз сейчас в Тегеране обсуждается бюджет на 2018 год. Более того, советник Хесамодин Ашна раскрыл многие "секретные" статьи бюджета, о существовании которых многие простые иранцы и не подозревали.

Хесамодин Ашна. Фото: © Wikipedia.org

Выяснилось, что примерно половина госбюджета идёт на финансирование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и в фонд исламской революции Mostazafan, который финансирует все мусульманские организации. При государственной накачке нефтедолларами многие исламские организации превратились в богатейшие холдинги, контролирующие многие отрасли экономики страны. К примеру, в том же Мешхеде крупнейшей производственной корпорацией является "благотворительный" исламский фонд "Астан Кудс Разави", на который работает около 20 тысяч человек. И жители города оказались разделены на две группы: работающие на мусульманских мулл и оказавшиеся на обочине жизни.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в парадной одежде во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране. 11 февраля 2012 года. Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Огромные деньги съедает и война в соседней Сирии: выяснилось, что в 2013–2017 годах Тегеран предоставил Дамаску кредиты в размере 6,6 миллиарда долларов. Кроме того, Иран в течение только периода гражданской войны в Сирии обеспечивал правительственные силы дешёвым бензином. Было существенно увеличено и финансирование ливанской шиитской Партии Аллаха ("Хезболла"), воевавшей против ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Цифры, озвученные советником Ашны, вызвали в стране эффект разорвавшейся бомбы, а эффект от "взрыва" был усилен многочисленными публикациями в Сети видеосюжетов о том, как откровенно бесится с жиру немногочисленное богатое сословие — в основном дети и родственники высокопоставленных религиозных чиновников, которые живут в роскошных особняках и коллекционируют лимузины.

Представитель золотой молодёжи Ирана

"В "Инстаграме" я увидел фотографию женщины из Тегерана на фоне её нового внедорожника, — написал на своей страничке в "Фейсбуке" Мехди Изех. — Женщина указала, что она ежемесячно тратит более трёх тысяч долларов на содержание своей домашней собачки. В нашем городе на такие деньги может в течение года жить большая семья. Я очень рассержен".

Это последняя запись в дневнике Мехди, датированная вечером 27 декабря 2017 года. На следующее утро он отправился на мирную демонстрацию протеста к мечети имама Резы. Назад он так и не вернулся.

Раскол в "гнезде Хомейни"

Понятно, что публикация данных о финансировании "секретных" статей бюджета произошла не просто так. Сегодня многие чиновники в Иране уверены, что советник Хесамодин Ашна действовал не по собственной инициативе, а по воле своего непосредственного начальника — президента Хасана Рухани.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани. 8 августа 2016. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Рухани в западной прессе часто называют умеренным и даже либералом, словно забывая о том, что в начале 70-х Хасан Рухани был одним из ближайших подручных аятоллы Рухоллы Хомейни, лидера иранского исламистского движения. До победы исламской революции он несколько раз был арестован, ему были запрещены публичные выступления. Уже придя к власти, Рухани возглавлял самые различные организации исламской республики — от иранского меджлиса до министерства обороны и министерства внешней политики.

Именно благодаря Рухани в 1989 году, когда аятолла Хомейни отошёл к Аллаху, пост верховного лидера Ирана перешёл не к очередному исламистскому фанатику, а к вполне светскому чиновнику — к тогдашнему президенту страны Али Хосейни Хаменеи, который был избран новым аятоллой. За это Рухани получил должность представителя духовного лидера республики в Высшем совете национальной безопасности (СНБ). Этот пост Рухани занимал 16 лет, став действительно начальником всех силовых ведомств Ирана, включая и Корпус стражей исламской революции.

Однако постепенно их пути с аятоллой Хаменеи разошлись. Хаменеи, как и положено религиозному лидеру, всё больше и больше опирался на поддержку самых реакционных и консервативных партий — прежде только принципистов (то есть последователей принципов аятоллы Хомейни).

Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сеййид Али Хаменеи. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Рухани же, будучи технократом, высказывался за построение более светского государства, за модернизацию экономики и вывод страны из международной самоизоляции. Именно Рухани принадлежала ведущая роль в ядерных переговорах, которая принесла ему в глазах западных дипломатов славу "либерала". Впрочем, и сам Рухани укреплял свой имидж "западника", выступая за смягчение религиозного режима и предоставление женщинам больших прав.

Ещё больше раскол между отцами-основателями исламской республики обозначился в 2005 году, когда на президентских выборах аятолла Хаменеи поддержал не Рухани, а своего нового "протеже" — молодого и амбициозного Махмуда Ахмадинежада, лидера ультраконсервативной партии "Альянс строителей исламского Ирана". После этого Рухани был вынужден уйти с поста секретаря Высшего совета национальной безопасности и пойти на понижение — стал руководителем совета по информационным технологиям.

В политику он вернулся в 2012 году, когда Ахмадинежад со своими "строителями" потерпел сокрушительное поражение на выборах в меджлис. В июне 2013 года Хасан Рухани, выступавший от партии центристов, выиграл президентские выборы (после чего он заключил-таки с американцами "ядерную сделку", над которой он работал много лет).

Махмуд Ахмадинежад. Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Теперь же цель Рухани — занять пост верховного лидера Ирана. Сегодня только ленивый не рассуждает о том, что дни 78-летнего аятоллы Хаменеи уже сочтены: ещё в 2014 году французские врачи диагностировали у Али Хаменеи рак предстательной железы. Ныне же, по сообщениям арабской прессы, жизнь в теле аятоллы поддерживается только благодаря передовым медицинским разработкам.

Поэтому демонстрации в родном городе аятоллы Хаменеи стали, по сути, объявлением новой предвыборной кампании президента Рухани — дескать, только просвещённые центристы и смогут вытащить страну из той политической ямы, в которую её загнали клерикалы и мракобесы.

Что это было?

Но и принциписты тоже не сидели сложа руки. Разумеется, у консерваторов есть свой кандидат на пост нового духовного лидера страны — это 83-летний имам Мухаммад-Таги Месбах-Йезди, руководитель "Фронта стабильности исламской революции исламского Ирана" — эта партия была, по сути, создана чиновниками из команды Ахмадинежада на обломках "Альянса строителей".

Аятолла Мухаммад-Таги Месбах-Йезди. Фото: © Wikipedia.org

И принциписты нанесли по кампании Рухани сокрушительный удар: уже 29 декабря протесты против милитаризации бюджета перекинулись из восточного Мешхеда на запад страны, в тихие пригороды Тегерана. По российским меркам это всё равно что к протестам питерской интеллигенции по поводу передачи Исаакия присоединились бы рабочие "Уралвагонзавода" из Нижнего Тагила. К тому же после подавления массовых беспорядков в 2009 и в 2014 годах, когда КСИР буквально поставил под контроль каждый студенческий бар, в "стихийно организованные" демонстрации протеста может поверить лишь только очень наивный человек.

Уже 30 декабря протесты распространились по всей западной провинции Керманшах, затем перекинулись на провинции Исфахан и Рашт. Возможно, это было похоже на тушение пожара при помощи бензина, но принциписты добились своего: лозунги про засилье клерикалов и несправедливое перераспределение бюджета были забыты, а свой гнев демонстранты направили уже против правительства Рухани. В итоге правительство было вынуждено пойти на самые жёсткие меры по подавлению мятежа: несколько демонстраций были расстреляны солдатами Республиканской гвардии и "исламскими стражами", погибло более 20 человек, между которых один ребёнок.

В городах прошли массовые аресты, социальные сети были заблокированы. Следом в Тегеране и в Мешхеде прошли мощные проправительственные митинги, где выступавшие требовали строго наказать истинных вдохновителей неудавшейся "цветной революции" — прежде только американские, израильские и аравийские спецслужбы. Надо сказать, что президент Трамп и его саудовские друзья довольно деятельно помогли иранским властям свалить на себя вину: поскольку желание укусить иранских аятолл оказалось сильнее голоса разума, американские и арабские дипломаты сходу объявили выступления "народной революцией", словно не замечая того, что вдохновители митингующих были ещё большими отморозками, чем даже сам аятолла Хомейни. Глава департамента юстиции иранского округа Боруджерд Хамидреза Абулхассан уже объявил об аресте некоего гражданина европейской страны, связанного с западными спецслужбами, который непосредственно руководил участниками акций протеста в Иране.

Третий — лишний

Ещё одним виновником произошедшего был объявлен некто Ибрагим Раиси — прежний "протеже" Ахмадинежада и главный соперник Рухани на недавних президентских выборах (причём Раиси набрал довольно много сторонников — за него отдали свои голоса 38,3% избирателей). Ныне Раиси представляет консервативное оппозиционное движение "Народный фронт сил исламской революции", созданное на деньги окружения бывшего президента. В своё время Раиси занимал пост генерального прокурора Ирана, а два года назад он ушёл в отставку и возглавил тот самый фонд-конгломерат "Астан Кудс Разави" со штаб-квартирой в Мешхеде. Именно следовательно, как заявил советник национальной безопасности Ирана Ахмад Аламолхода, он и стоит за организацией в Мешхеде массовых беспорядков.

Ибрагим Раиси. Фото: © Wikipedia.org

Впрочем, выбор Раиси в качестве мишени обусловлен и другими соображениями: не так давно он сам объявил о своём желании участвовать в выборах нового духовного лидера Ирана, и, как стало известно из утечек из канцелярии аятоллы Хаменеи, до выборов он считался очень перспективным кандидатом.

Теперь же, похоже, Рухани, заключивший союз с принципистами, разделается с самым опасным конкурентом на будущих выборах.

Следом пройдёт и зачистка оппозиции — причём под карающий меч "стражей исламской революции" попадут не только условные "либералы", но и "упёртые моджахеды-консерваторы", мечтающие о возврате к традиционным ценностям и ядерному противостоянию с Западом.

Автор: Владимир Тихомиров

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